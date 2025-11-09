Haberler

Denizli'de Traktör Kazasında 30 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Denizli'de Traktör Kazasında 30 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Denizli'nin Çivril ilçesinde süt toplama merkezine giden 30 yaşındaki Müslüme Arslan, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'de sağdığı sütleri traktör ile toplama merkezine götüren iki çocuk annesi genç kadın geçirdiği kazada hayatını kaybetti.

Kaza, Çivril ilçesi Cumalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Müslüme Arslan (30), sağdığı sütü toplama merkezine götürmek için henüz plakası öğrenilemeyen traktörle yola çıktı. Müslüme Arslan yönetimindeki traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör şarampole devrildi. Devrilen traktörü gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Müslüme Arslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Müslüme Cansız'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden talihsiz kadının evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500
