Denizli'de yem kırma makinesinde çalışma yapan 26 yaşındaki genç şafta takılması sonucu öldü

Denizli'de traktörün arkasına takılı bulunan yem kırma makinesinde çalışma yapan 26 yaşındaki genç bir anda şafta takılmasının ardından olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Acıpayam ilçesi Dodurga Mahallesi'nde meydana geldi. Edinile bilgilere göre; traktörün arkasına takılı bulunan yem kırma makinesinde çalışma yapan Mustafa Ali Sönmez (26), bir anda şafta takıldı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri Mustafa Ali Sönmez'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sönmez'in cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ