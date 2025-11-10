Denizli'de Traktör ile Otomobil Çarpıştı: İki Yaralı

Denizli'de refüjden karşıya geçmeye çalışan traktöre anayolda seyir halindeki otomobil çarptı. Kazada iki araçta kullanılamaz hale gelirken iki kişi yaralandı.

Kaza, Baklan ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.Ç., yönetimindeki 55 HV 555 plakalı traktör ile kavşak olmayan yerde refüjden yolun karşısına geçmek istedi. O esnada A.Ş., idaresindeki 20 DHH 02 plakalı otomobil ile anayolda seyir halindeyken traktör ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktörün ön kısmı ayrılırken, otomobil ise yol kenarına savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan iki sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. İki sürücünün de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ