Traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Denizli'nin Tavas ilçesinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, traktör ile çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Denizli'de traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki araçta kullanılamaz hale geldi. Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Tavas ilçesi Medet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karayolunda seyir halindeki otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı yönde seyir halinde olan traktör ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil orta refüje sürüklenirken traktör ise yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından kazada yaralanan 3 kişi Tavas Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

