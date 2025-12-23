Haberler

Tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaşlı adam hayatını kaybetti

Güncelleme:
Denizli'nin Çardak ilçesinde anayola çıkmaya çalışan 78 yaşındaki Musa Tuna, mermer yüklü bir tırla çarpıştı. Olay yerinde yaşamını yitiren Tuna'nın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Denizli'de tali yoldan anayola çıkmak isteyen yaşlı adamın kullandığı otomobil mermer yüklü tırla çarpıştı. Kaza sonucu 78 yaşındaki talihsiz sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, Çardak ilçesi Hürriyet Mahallesi Denizli -Afyon karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Musa Tuna (78), 20 U 4614 plakalı Citroen marka hafif ticari araç ile tali yoldan anayola katılacağı sırada sürücüsü henüz öğrenilemeyen mermer bloğu yüklü 42 AFT 335 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yaşlı adamın içerisinde bulunduğu hafif ticari araç metrelerce sürüklendi. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde hafif ticari araç sürücüsü Musa Tuna'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından talihsiz adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

