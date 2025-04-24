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Denizli'de Trafik Kazasında Kadın Hayatını Kaybetti

Denizli'de Trafik Kazasında Kadın Hayatını Kaybetti
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Denizli'nin Serinhisar ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetti. Olayda toplam dört kişi yaralandı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Serinhisar ilçesinde seyir halindeki otomobilin, pulluk bağlı traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan kadın kurtarılmadı.

Denizli-Antalya karayolu Serinhisar ilçe girişinde bulunan Bölge Trafik Denetleme İstasyonu yakınlarında geçtiğimiz pazartesi günü meydana gelen kazada, Duran K.'nin kullandığı 20 GN 042 plakalı otomobil, seyir halinde iken aynı yönde ilerleyen Remzi K. idaresindeki pulluk takılı olan 20 ADS 527 plakalı traktöre arkadan çarptı. Demir pulluğun otomobili hurdaya çevirdiği kazada, sürücüyle birlikte araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk tedavilerinin ardından ambulanslarla en yakın hastanelere sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 45 yaşındaki Hatice Turhan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Dün sabah saatlerinde hayatını kaybeden kadının cenazesi, Çameli ilçesine bağlı Kınıkyeri Mahallesi'nde toprağa verildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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