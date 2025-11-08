Haberler

Denizli'de Trafik Kazası: Uçurumdan Düşen Sürücü Kurtarıldı

Güncelleme:
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü uçurumdan düştü. İtfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü kurtararak hastaneye sevk etti.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Başkarcı Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla uçurumdan aşağıya yuvarlandı. Kazada araç içinde sıkışan sürücü, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarıldı.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Başkarcı Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. A.H idaresindeki araç, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçurumdan düştü.

Kazanın şiddetiyle hurdaya dönen araçta sürücü sıkışarak mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan İtfaiye ekipleri, özel ekipmanlar kullanarak araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin dikkatli çalışması sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. - DENİZLİ



