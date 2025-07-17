Denizli'de Trafik Kazası: Tır Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin çardak ilçesinde saman yüklü tırın yağış nedeniyle kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü öldü, eşi ve iki çocuğu yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar – Denizli karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Konya'dan yüklediği samanları Denizli'ye getirmek için yola çıkan 28 yaşındaki Adem İnce idaresindeki 42 AEV 011 plakalı tır, Çardak ilçe merkezine 2 kilometre kala yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücünün tüm çabalarına rağmen kontrolünü sağlayamadığı yüklü tır, yolun sağındaki şarampole devrildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır hasar alan sürücü kabininde sıkışan sürücü, hayatını kaybetti. Sürücünün cenazesi, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Sürücünün cenazesinin bugün memleketi Konya'nın Eskil ilçesindeki Aliyenler Mezarlığında kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Kazada ağır yaralanan eşi ve iki çocuğu ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çardak Devlet Hastanesine sevk edildi. Tedavileri süren çocukların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. - DENİZLİ