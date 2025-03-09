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Denizli'de Trafik Kazası Sonucu Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Denizli'de Trafik Kazası Sonucu Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
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Denizli'nin Buldan ilçesinde kontrolden çıkan bir kamyonet palmiye ağacına çarptı. Yaralı sürücü, 15 gün süren yoğun bakım tedavisinin ardından hayatını kaybetti.

Denizli'nin Buldan ilçesinde geçtiğimiz günlerde kontrolden çıkarak orta refüjdeki palmiye ağacına çarpması sonucunda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan sürücü, 15 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Buldan ilçesi Dörteylül Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akçeşme mevkiinde seyir halinde olan Musa Çallı (29) idaresindeki 20 RS 006 plakalı kamyonet direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra önce kaldırıma ardından ise orta refüjde bulunan palmiye ağacına çarptı. Kamyonet çarpmanın etkisiyle hurdaya döndü. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan Musa Çallı'ya ilk müdahalelerin ardından ambulans ile Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine sevk edildi. Yaralı Çallı hastanede yapılan müdahalelerin ardından Denizli'deki hastaneye kaldırıldı. Denizli'de 15 gündür yoğun bakımda hayat mücadelesi veren sürücü Çallı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden genç sürücü Musa Çallı'nın vefat haberini alan yakınlarına yasa boğdu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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