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Denizli'de Trafik Kazası: 2 Genç Hayatını Kaybetti

Denizli'de Trafik Kazası: 2 Genç Hayatını Kaybetti
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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 genç hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan elektrik direğine çarpan otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan 2 genç hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Acıpayam ilçesi Aşağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Ali Şahin (22) idaresindeki 20 AAG 689 plakalı Tofaş markalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrik direği devrilirken otomobil ise tarlaya takla atarak devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçta bulunan sürücü Ali Şahin (22), Umut Cırban (19) ve Ali Özsan'ı sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından Ali Şahin ve Umut Cırban olay yerinde hayatını kaybetti belirlendi. Ali Özsan'ın ise ağır yaralı olarak ilk müdahalelerin ardından ambulans ile Çameli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazanın ardından olay yeri bir süre trafiğe kapatıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Ali Şahin ve Umut Cırban'ın cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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