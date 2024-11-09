Üye Girişi
Haberler

Denizli'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Denizli'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Buldan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonetin otomobille kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçen kamyonetin otomobille kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Denizli'nin Buldan ilçesi Oğuz Mahallesi'nde Denizli-Manisa karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Manisa'dan Denizli'ye giden A.İ.B yönetimindeki 34 KEP 242 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüjü aşarak karşı şeride geçen kamyonet, Manisa istikametine giden A.K. yönetimindeki 45 ZU 666 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle iki otomobil paramparça oldu. Kazayı gören vatandaşlar olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada A.İ.B. adlı şahıs olay yerinde yaşamını yitirirken A.K. olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından ambulans ile Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yüksel Güran mahkemede konuştu, baba Arif Güran ağlayarak salondan dışarı çıktı

Yüksel Güran konuştu, baba Arif Güran haykırarak salondan dışarı çıktı

 21 Ağustos'ta nerede ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler

21 Ağustos'ta nerede, ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler

 Narin davasında 3. gün! Askeri bölgeye ait kamera görüntüleri mahkemede izletildi

Askeri bölgeye ait kamera görüntüleri mahkemede izletildi
İmamoğlu, Belediyeler Birliği organizasyonunda '2028'i işaret etti, birilerini tehdit etti

Belediyeler Birliği organizasyonunda '2028'i işaret etti, birilerini tehdit etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ASKİ Ankara su kesintisi! 10-11 Kasım Keçiören, Yenimahalle, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, Şahinbey 10-11 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 10-11 Kasım Karabağlar, Bornova, Buca su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 10-11 Kasım Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 10-11 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 10 Kasım Pazar yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Rizespor Trabzonspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Rizespor Trabzonspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bein Sports CANLI izle! (RİZESPOR TRABZONSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki CANLI maç izle! (RİZESPOR TRABZONSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Rizespor Trabzonspor nereden izlenir? Mainz Borussia Dortmund maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.