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Denizli'de Trafik Haftası Kapsamında Emniyet Kemeri Bilgilendirmesi

Denizli'de Trafik Haftası Kapsamında Emniyet Kemeri Bilgilendirmesi
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Denizli Şehirlerarası Otobüs Terminalinde, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yolculara emniyet kemeri takmanın önemi anlatıldı. Ekipler, herhangi bir kaza durumunda emniyet kemerinin hayati önemi üzerinde durdular.

Denizli Şehirlerarası Otobüs Terminalinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Trafik Haftası kapsamında yolculara emniyet kemeri takmaları hususunda bilgilendirmeler yapıldı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri, Trafik Haftası dolayısıyla vatandaşları bilgilendirmek için çalışma başlattı. Denizli Şehirlerarası Otobüs Terminalinden hareket eden tüm otobüslerdeki yolcuları denetleyen Trafik Şube ekipleri, vatandaşlara yolculukları boyunca emniyet kemeri takılması hususunda bilgilendirmelerde ve uyarılarda bulundu. Trafik ekipleri, herhangi bir kaza durumunda emniyet kemeri kullanımının ağır yaralanma ve can kaybı yaşanması risklerini düşürdüğü ifade edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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