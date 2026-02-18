Haberler

Kontrolden çıkan tır yolu kapattı

Güncelleme:
Denizli'nin Buldan ilçesinde, bakım nedeniyle tek şeride düşen yolda kontrolden çıkan bir tırın yol kapatması sonucu trafikte aksamalar meydana geldi. Kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, ekipler tırı yoldan kaldırmak için büyük çaba harcadı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde bakım nedeniyle tek şeride düşen yolda kontrolden çıkan tırın yolu kapatması sonucu trafikte aksamalar yaşandı.

Kaza, Denizli Manisa karayolu Oğuz kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Manisa'dan Denizli istikametine doğru seyir halinde olan tır, bakım çalışması nedeniyle t ek şeride düşen yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün yağış nedeniyle kontrolünü sağlayamadığı tır, savrularak yolda yan durarak durabildi. Trafikte aksamaya neden olan tırın başka bir kazaya nenden olmadan yoldan kaldırılması için ekipler uzun uğraş verdi. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
