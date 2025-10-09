Haberler

Denizli'de Ters Yönde İlerleyen Sürücüye Ceza Kesildi

Denizli'de bir sürücünün çevre yolunda ters yönde araç kullanması, başka bir sürücü tarafından kaydedildi. Polisin tespit ettiği sürücüye 9 bin 267 TL para cezası kesildi.

Denizli'de bir sürücü, çevre yolunda normal trafik akışına aldırış etmeden ters yönde ilerleyerek trafikte tehlikeli anlar yaşattı. Ters yönde ilerlemeye devam ederken Şans eseri o an yoldan geçen başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve trafik ekiplerinin dikkatini çekti. Yapılan inceleme sonucu, ters yönde ilerleyen sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-H maddesi uyarınca 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
