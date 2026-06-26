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Tek katlı ev yangın sonrası harabeye döndü

Tek katlı ev yangın sonrası harabeye döndü
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Denizli'nin Çameli ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, ev kullanılamaz hale geldi.

Denizli'nin Çameli ilçesinde tek katlı evi saran alevler itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Çameli ilçesi Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sabahiye Merç'e ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen alevleri ve dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye jandarma ve orman işletmeye bağlı ekipler sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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