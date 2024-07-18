Denizli'de Tarla Kazası: Yaşlı Adam Traktörün Altında Hayatını Kaybetti

Denizli'de akşam saatlerinde tarlasını süren çiftçinin kullandığı traktör ağaç köküne takılarak devrildi. Yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Çardak ilçesi Söğütköy Mahallesinde akşam 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ali Osman Deli (74), tek başına gittiği tarlasını traktörü ile sürdüğü esnada ağaç köküne takıldı. Ağaç köküne takılan traktörün devrilmesi sonucu sürücü Ali Osman Deli, aracın altında kaldı. Yaşlı adamdan haber alamayan aile üyeleri tarlaya geldiklerinde ise Ali Osman Deli'yi traktör altında gördü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalede bulundukları Ali Osman Deli'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın cenazesi itfaiye ekipleri tarafından traktörün altından çıkarıldı. Ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ