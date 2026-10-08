Denizli'de sokak satıcılarına yönelik operasyonda 12 şüpheliden 10'u tutuklandı

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Denizli'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda metamfetamin, sentetik kannabinoid, sentetik ecza, eroin ve esrar ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcıları ile organizasyonlara yönelik yürüttüğü planlı çalışma kapsamında operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramalarda 14 parça halinde toplam 525 gram metamfetamin, 15 parça halinde 3 bin 538 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid (uç), 38 adet sentetik ecza hap, 6 parça halinde 3,45 gram eroin ve 3,50 gram esrar ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 2 hassas terazi, 1 makas ve uyuşturucu madde kullanma aparatları da bulundu.

Operasyon kapsamında TCK 188. Maddesi kapsamında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçundan adli makamlara sevk edilen 12 şüpheliden 10'u tutuklandı. Şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişi ise serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı