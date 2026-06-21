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Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi tutuklandı

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Denizli'de düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi, 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı silah ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 18 Haziran'da operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda yapılan aramalarda 8 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ile 37 adet fişek ele geçirildi. 6136 Sayılı Silah Ticareti ve Kaçakçılığı Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alınan 6 şüpheli ise, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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