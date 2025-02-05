Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye ile büyük kararlar aldık

"Suriye ile geleceğimize yönelik büyük kararlar aldık"
Trump ve Netanyahu'nun sinsi Gazze planının perde arkası ortaya çıktı

İşte sinsi Gazze planının perde arkası
Gazze'yi işgal planını açıkladığı basın toplantısında Trump'ı dumura uğratan soru

Gazze'yi işgal planını açıklayan Trump'ı dumura uğratan soru
Suriye'nin çiçeği burnunda first lady'si tanıdık çıktı

Suriye'nin çiçeği burnunda fırst lady'si tanıdık çıktı

Denizli'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltında

Denizli'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Buldan ilçesinde jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda, silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen 6 şüpheli yakalandı. Operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'ni Buldan ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, çok sayıda silah ve mühimmatla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 6136 sayılı Kanuna Muhalefet suçu kapsamında, Buldan ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen kişiler takibe alındı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak Buldan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde icra edilen operasyonda suça karıştığı belirlenen 6 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 7 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 9 adet tabanca şarjörü, 127 adet tabanca fişeği, 201 adet uyuşturucu hap ile 2 adet sustalı bıçak ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Altcoinler kan kaybederken Bitcoin hakimiyeti artıyor
img

Cüzdanında 933 lira yoksa yandın! Kuyruğun sonu görünmüyor
img

12 saatte 120 santimetre kar yağdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Depremde günde ortalama 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler

Depremde günde 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler
İstanbul kar beklerken diğer illerden peş peşe tatil haberleri geliyor

İstanbul kar beklerken diğer illerden peş peşe tatil haberleri geliyor
Bakan Fidan: Trump'ın 'Gazze'yi devralacağız' çıkışı kabul edilemez

Trump'ın "Gazze'yi devralacağız" tehdidine Türkiye'den ilk tepki
Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen tedavi yöntemi

Tartışma yaratan tedavi yöntemi
ABD ordusu, Suriye'den çekilmek için plan hazırlıyor

Trump sinyali vermişti! ABD ordusundan tarihi geri adım
Batshuayi'den Frankfurt'a indirim

Frankfurt'a gitmek için bakın ne yapmış

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.