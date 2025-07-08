Denizli'de Seyir Halindeki Tur Otobüsü Yandı

Denizli'de Seyir Halindeki Tur Otobüsü Yandı
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde seyir halindeki bir tur otobüsünde motor kısmında yangın çıktı. Sürücünün müdahaleleri sonuçsuz kalırken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı, otobüs kullanılmaz hale geldi.

Denizli'de seyir halindeki tur otobüsü alevler içerisinde kaldı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Pamukkale ilçesi Gökpınar Mahallesi Atatürk Bulvarı yan yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre plakası henüz öğrenilemeyen bir tur firmasına ait otobüs seyir halindeyken motor kısmında yangın çıktı. Otobüs sürücüsü duman ve alevi fark etmesiyle aracını yol kenarına park ederek müdahale etmek istedi. Sürücünün girişimleri sonuçsuz kalırken, çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı. Otobüsü saran alevler kontrol altına alınırken, araç ise kullanılmaz hale geldiği görüldü. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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