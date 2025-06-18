Denizli'de Seyir Halindeki Minibüs Alev Alev Yandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde seyir halindeki minibüs alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahaleleri tarafından alevler kontrol altına alınırken minibüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeyken minibüsten dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden şoför minibüsü durdurup araçtan uzaklaştı. Kısa sürede dumanlar alevlere dönüştü. Yangında minibüs alev topuna döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahalelerin ardından alevleri kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadığı öğrenilirken minibüs kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ