Denizli'de Seyir Halindeki Minibüs Alev Alev Yandı

Denizli'de Seyir Halindeki Minibüs Alev Alev Yandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merkezefendi ilçesinde seyir halindeki bir minibüs, duman çıkmaya başlamasının ardından alev aldı. Şoförün durup uzaklaşması sayesinde yangında can kaybı yaşanmadı, ancak minibüs kullanılamaz hale geldi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde seyir halindeki minibüs alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahaleleri tarafından alevler kontrol altına alınırken minibüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeyken minibüsten dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden şoför minibüsü durdurup araçtan uzaklaştı. Kısa sürede dumanlar alevlere dönüştü. Yangında minibüs alev topuna döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahalelerin ardından alevleri kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadığı öğrenilirken minibüs kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail-İran savaşında 6. gün! Trump'ın tehdidine Hamaney'den olay yanıt

Trump'ın "Şimdilik öldürmeyeceğiz" tehdidine Hamaney'den olay yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Voleybol filesine takılan öğrenci yoğun bakımlık oldu! Müdür hastane yolunda markete uğramış

Voleybol filesine takılan öğrenci yoğun bakımlık oldu
Gümüşlük ayakta! CHP'li başkan halk plajını özel işletmeye tahsis etti

Gözde tatil beldesinde halkı ayaklandıran karar
İran'ın devrik lideri Pehlevi'nin oğlundan 'ayaklanma' çağrısı

İran'ın devrik lideri Pehlevi'nin oğlundan "ayaklanma" çağrısı
Trump, İran'a karşı bu bombayı kullanacak! Nükleer silahtan farkı yok

Savaşın seyri değişir! İşte Trump'ın kullanmak için can attığı bomba
İsrail'in İranlı komutanları nasıl öldürdüğü halka yapılan uyarıda ortaya çıktı

İranlı komutanlar böyle öldürülmüş! Halka yapılan uyarıda ortaya çıktı
ABD'den İran'a tehdit: 48 saat içinde teslim olun, yoksa saldırırız

ABD'den İran'a tehdit: 48 saat içinde teslim olun, yoksa saldırırız
İstanbul ve Ankara'da kim önde? Son seçim anketinden çıkan sonuçlar hayli enteresan

İstanbul ve Ankara'da kim önde? Son seçim anketinde sürprizler var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.