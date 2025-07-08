Denizli'de Serada Zehirlenme: 26 İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Denizli'de Serada Zehirlenme: 26 İşçi Hastaneye Kaldırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki bir serada ilaçlama sonrası temizlik yapan 26 işçi, zehirlenme belirtileriyle hastaneye kaldırıldı. Mide bulantısı ve aşırı kusma yaşayan işçilerin tedavisi sürüyor.

Denizli'de birkaç gün önce ilaçlama yapılan serayı temizlemek için içeriye giren 26 işçi, zehirlenme belirtilerinin ortaya çıkması üzerine hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Sarayköy ilçesinde faaliyet gösteren bir serada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; birkaç gün önce ilaçlama yapılan serayı temizlemek için içeriye giren 26 işçide, bir süre mide bulantısı ve aşırı kusma şikayetleri ortaya çıktı. Durumu fark eden diğer çalışma arkadaşlarının müdahalesiyle 26 kişi seradan çıkarıldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, zehirlenme belirtileri gösteren 26 işçiyi, çevre hastanelere kaldırdı.

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Denizli Devlet Hastanesi ve Servergazi Devlet Hastanelerime kaldırılan işçilerin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
4 süt şirketine 58,3 milyon lira ceza

Yaptıkları yanlarına kalmadı! 4 süt şirketine rekor ceza
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ata Demirer, gözlerden uzak yaşadığı aşkıyla ilk kez ortaya çıktı

Gözlerden uzak yaşadığı aşkıyla ilk kez ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.