Denizli'de Şap Hastalığı Nedeniyle Hayvan Denetimleri Artırıldı

Denizli'de şap hastalığı nedeniyle denetimler sıklaştırıldı. Kentte 2025 yılı içerisinde 858 yol kontrolü yapılmış, yapılan kontrollere hayvanlar uzman ekipler tarafından kontrol edilip, istenen sağlık raporlarının bulunup bulunmadığı denetleniyor.

Denizli İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve jandarma ekipleri son dönemlerde artan şap hastalığı nedeniyle denetimlerini arttırdı. Özellikle hastalığın görüldüğü Çivril ve Bozkurt ilçelerinde hayvan sağlık zabıtası komisyon kararları ile koruma ve gözetim bölgesinde bulunan tüm mahallelerde idari ve fenni tedbirler uygulanıyor. Koruma ve gözetim bölgesinde bulunan hayvancılık işletmelerinde aşılama çalışmaları ve il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerinde görevli resmi veteriner hekimler tarafından işletmelere yapılan ara ziyaretlerle hastalığın sürekli takibi yapılıyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimizde 2025 yılı içerisinde toplamda 858 adet yol kontrolü faaliyeti icra edilmiş olup, 623 araçta bulunan hayvanlar kontrol edilmiştir. Yapılan kontrollerde hayvan hareketlerinde istenen sağlık raporu belgelerinin yanında hayvanların sağlıklı olup olmadığına da bakılmaktadır. Hastalıklı hayvanların yakalanması durumunda Kanunun ilgili maddesi doğrultusunda karantina, itlaf/imha işlemleri gerçekleştirilerek hayvan hastalıklarının yayılımı önlenmektedir. İlimize komşu olan illerin hayvan nakil güzergahlarında, münavebeli bir şekilde kolluk kuvvetleri refakatinde denetimler yapılmaktadır" ifadeleri yer aldı. - DENİZLİ