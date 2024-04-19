Denizli'de Samanlıkta Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Denizli'de samanlıkta çıkan yangının alevleri geceyi aydınlattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu.

Yangın, Sarayköy ilçesi Sığma Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre samanlıkta henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesiyle geceyi aydınlatan alevler kontrol altına alındı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken maddi hasar oluştuğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeni ise itfaiye ekiplerinin yapacağı çalışmaların ardından kesinlik kazacağını öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ