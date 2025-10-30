Denizli'de saman yüklü kamyon yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Olay, Tavas ilçesi Medet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre saman yüklü kamyonun dorsesinde bulunan samanlar henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Alevleri fark eden kamyon sürücüsü aracını kenara çekip müdahale etmek istedi. Sürücünün tüm çabası sonuçsuz kalırken, çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kontrol altına alsa da kamyon yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ