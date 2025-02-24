Kars Kağızman Belediyesi'ne kayyum atandı

Bir belediyeye daha kayyum atandı
Aytun Çıray, AK Parti MYK'sına giren isim üzerinden Akşener'i hedef aldı

"Ömer'in yolu AK Parti'ye çıktı, eli hançerlilere dikkat"
AK Partili Şamil Tayyar'dan MKYK tepkisi

Erdoğan'ın yeni kadrosu AK Partili ismi küplere bindirdi
Ali Koç'un'un MHP genel başkanı olacağı iddiasına Fenerbahçe'den yanıt

Ali Koç'un MHP genel başkanı olacağı iddiasına yanıt

Denizli'de Polis Aracı ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Denizli'de Polis Aracı ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir polis aracı ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Denizli'de polis ekip aracı ile otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada doğum günü için pastaneye giden aileden 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Merkezefendi ilçesi İlbade Mahallesi Hüdai Oral Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 35 M 5796 plakalı otomobil seyir halindeyken, kavşakta 20 A 5442 plakalı polis ekip otosu ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrulurken, sürücüsü ise otomobilden dışarıya fırladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobilde bulunan 1'i çocuk 4 yaralıyı ambulansla hastaneye sevk etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Ekip aracının personel değişimi için gittiği öğrenilirken, çarpıştığı otomobildeki ailenin ise doğum günü olan çocukları için pastaneden pasta aldıkları ve evlerine gittiği ifade edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Stat bir anda bu hale geldi
img

Erdoğan Macron'u açık açık uyardı
img

Kalabalığın arasında görüntülenmişti! AK Parti'nin listesinde o da var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Altaylı, Yavaş-İmamoğlu anketi yaptı sonucu görünce apar topar sildi

Fatih Altaylı anket yaptı sonucu görünce apar topar sildi
Kuzey Kore, yaptırımlar için harekete geçen 11 ülkeye meydan okudu

11 ülkeye açık açık meydan okudu: Çok ağır bir bedel ödeyeceksiniz
'Piyasa' dizisinin ilk bölümündeki sahneye izleyici isyan etti: Hep aynı rezillik, bıktık

Daha ilk bölümden tepki topladı! O sahneye izleyici isyan etti
Listede adı geçmeyen Özlem Zengin'den jet açıklama

Listede adı geçmeyen Özlem Zengin'den jet açıklama
Çocukların gözü önünde kardeşi ve yengesini silahla vurarak öldürdü

5 çocuğun gözü önünde kardeşi ve yengesini silahla vurarak öldürdü
Termometreler rekoru gösterdi, Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri belli oldu

Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri belli oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.