Haberler

Denizli merkezli 'Patates Hat' operasyonunda 186 hat ele geçirildi

Denizli merkezli 'Patates Hat' operasyonunda 186 hat ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli merkezli İstanbul ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, dolandırıcılık ve yasa dışı bahiste kullanılan 186 açık hat ile sim kart aktarım cihazları ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde JASAT ekiplerince Denizli, İstanbul ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, dolandırıcılık, bilişim suçları ve yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 186 açık hat ile sim kart aktarım cihazları ele geçirildi. 4 şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, nitelikli dolandırıcılık, bilişim suçları, sanal kumar ve yasa dışı bahis suçlarında kullanılan açık hatlara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan araştırmalar sonucunda, "patates hat" olarak tabir edilen açık hatları yasa dışı yollarla temin ederek, suç örgütlerinin kullanımına sunduğu ve bu yolla haksız kazanç elde ettiği değerlendirilen şüpheliler tespit edildi.

Şüphelilere yönelik Denizli, İstanbul ve Antalya illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, dolandırıcılık olaylarında kullanıldığı değerlendirilen 4 adet sim kart aktarım cihazı ile 186 adet açık hat ele geçirildi. Yakalanan 4 şüphelinin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu bir ilk! Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum seçimin yapılacağı tarihi verdi

Bu bir ilk! Erdoğan'ın başdanışmanı seçimin yapılacağı tarihi verdi
107 günlük savaş bitiyor! Beyaz Saray'dan beyaz dumanlar yükseldi

Ve beklenen görüntü geldi

Netanyahu'nun Trump'a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz

Barışa sadece birkaç adım kalmışken Netanyahu'dan Trump'a rest
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milli maçta servet kaybetti! Yaptığı paylaşım elden ele dolaşıyor

Milli maçta servet kaybetti! Yaptığı paylaşım elden ele dolaşıyor
Görüntü Türkiye'den! Kamera dehşet anlarının her saniyesini kaydetti

Görüntü Türkiye'den! Kamera dehşet anlarının her saniyesini kaydetti
Tarihi camide ilişki rezaleti: Fantezi olsun diye yaptık

Tarihi camide ilişki rezaleti! Savunmaları olay kadar vahim
Yeni savaş kapıda! İran anlaşması müttefikleri birbirine düşürdü

Yeni savaş kapıda! Bu ilk kez yaşanıyor
Bankalar yarışa girdi! Parasını getirene 194 bin lira veriyorlar

Bankalar yarışa girdi! Parasını getirene 194 bin lira veriyorlar
Memur ve emekli için zam hesabı değişti! İşte en düşük maaşlar

Memur ve emekli için zam hesabı değişti! İşte en düşük maaşlar
Abi-kardeş arasında takı krizi

Abi-kardeş arasında takı krizi