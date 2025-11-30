Haberler

Denizli'de Park Halindeki Minibüs Yangınla Kül Oldu

Denizli'nin Buldan ilçesinde park halindeki bir minibüs, bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmekte yoğun çaba sarf etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'de park halindeki minibüs, henüz bilinmeyen nedenden ötürü çıkan yangınla alevlere teslim oldu. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Buldan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; park halinde bulunan minibüsten bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Minibüsten çıkan dumanlar kısa sürede büyüyerek aleve dönüştü. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yoğun uğraşlar sonucu minibüsten çıkan yangını söndürdü. Yangın sonucu minibüs kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Haberler.com
