Denizli'de park halindeki kamyona çarpan otomobilde yolcu yaşamını yitirdi

Denizli'de park halindeki kamyona çarpan otomobilde yolcu konumundaki Büşra Eryürek (22) yaşamını yitirmişti. Kazada olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü tutuklandı.

Kaza, dün Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi 29 Ekim Bulvarı'nda meydana geldi. B.S. yönetimindeki 06 BLD 264 plakalı otomobil, park halinde bulunan 16 TR 950 plakalı kamyona arkadan çarptı. İhbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde yolcu olarak bulunan Büşra Eryürek'e ilk müdahalede bulunan sağlık ekipleri, genç kızın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan otomobil sürücüsü B.S, ise olay yerinden kaçtığı belirlendi. Kısa sürede yakalanırken, Eryürek'in cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yapılan otopsinin ardından Büşra Eryürek'in cenazesi bugün Çameli ilçesi Kocaova Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Büşra'yı ölüme terk eden otomobil sürücüsü B.S., sek edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ