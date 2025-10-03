Haberler

Denizli'de Park Halindeki Araçta Yangın Çıktı

Denizli'de Park Halindeki Araçta Yangın Çıktı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde park halindeki bir araçtan çıkan dumanlar yangına sebep oldu. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Denizli'de park halindeki araçtan çıkan dumanlar kısa sürede alevlere dönüştü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Yenişafak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz plakası bilinmeyen park halindeki araçtan dumanlar yükselmeye başladı. Bir anda alevlere teslim olan otomobil yanmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yanan otomobili kısa sürede söndürerek kontrol altına alındı. Alevlerin arasında kalan otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
