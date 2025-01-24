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Denizli'de Otomobil Kazası: 2 Yaralı

Denizli'de Otomobil Kazası: 2 Yaralı
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Denizli'nin Buldan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, aydınlatma direğine çarparak takla attı. Kazada iki kişi yaralandı ve otomobil kullanılamaz hale geldi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü önce refüjde bulunan aydınlatma direğini devirdi ardından takla attı. Kaza neticesinde hurda yığınına dönen otomobil kullanılamaz hale gelirken otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Denizli-Manisa karayolu Yenicekent kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Denizli istikametine doğru seyir halinde olan N.K idaresindeki 43 UCE 375 plakalı otomobil, Yenicekent kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı ardından ise takla attı. Aydınlatma direğini deviren otomobil çarpmanın etkisiyle devrilerek ters döndü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucunda araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan sürücü N.K ve yolcu koltuğunda oturan N.K. ambulans ile hastaneye sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza neticesinde aydınlatma direğine çarparak hurda yığınına dönen otomobil kullanılamaz hale gelirken ekipler kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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