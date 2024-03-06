Üye Girişi
Haberler

Denizli'de otomobil ile yakıt tankerinin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı

Güncelleme:

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile yakıt tankerinin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kazada otomobil büyük maddi hasar gördü ve yoldan çıkarak şarampole düştü. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Sarayköy ilçesinde otomobil ile yakıt tankerinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; karşı yönlerden seyir halinde olan E.E. idaresindeki 07 BLH 768 plakalı Tofaş marka otomobil ile 20 SA 335 plakalı yakıt tankeri, Sarayköy'e bağlı Geralli Mahallesi yakınlarında kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle büyük maddi hasar oluşan otomobil, yoldan çıkarak şarampole düştü. Kazada otomobilden fırlayarak yola savrulan sürücü E.E. yaralandı. Yaralı sürücü, 112 ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla düştüğü şarampolden kurtarıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sarayköy Denizli Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Songül Hacıoğlu Dağ kimdir? DEM Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Songül Hacıoğlu Dağ kaç yaşında, nereli? Salih Eskici kimdir? Memleket Partisi Eskişehir Belediye Başkan Adayı Salih Eskici kaç yaşında, nereli? Çiğdem Bora kimdir? Memleket Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Çiğdem Bora kaç yaşında, nereli? İsmail Özer kimdir? Yeniden Refah Partisi Karabük Belediye Başkan Adayı İsmail Özer kaç yaşında ve nereli? Nesrin Ünal kimdir? İYİ Parti Antalya Belediye Başkan Adayı Nesrin Ünal kaç yaşında, nereli? Şafak Soy kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzincan Belediye Başkan Adayı Şafak Soy kaç yaşında ve nereli? Necati Topaloğlu kimdir? CHP Rize Belediye Başkan Adayı Necati Topaloğlu kaç yaşında, nereli? Hikmet Kaplan kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır Belediye Başkan Adayı Hikmet Kaplan kaç yaşında ve nereli? Mustafa Çağlayan kimdir? Memleket Partisi Denizli Belediye Başkan Adayı Mustafa Çağlayan kaç yaşında, nereli? Mustafa Koyuncu kimdir? CHP Şanlıurfa Belediye Başkan Adayı Mustafa Koyuncu kaç yaşında, nereli? Faruk Bayrakdar kimdir? Yeniden Refah Partisi Bolu Belediye Başkan Adayı Faruk Bayrakdar kaç yaşında ve nereli? Ruşen Sever kimdir? Memleket Partisi Bursa Belediye Başkan Adayı Ruşen Sever kaç yaşında, nereli? Celalettin Mermer kimdir? Yeniden Refah Partisi Bitlis Belediye Başkan Adayı Celalettin Mermer kaç yaşında ve nereli? Hüseyin Korkman kimdir? Memleket Partisi Bilecik Belediye Başkan Adayı Hüseyin Korkman kaç yaşında, nereli? Tuncay Çanga kimdir? CHP Muş Belediye Başkan Adayı Tuncay Çanga kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title