Denizli'de otomobil ile yakıt tankerinin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Sarayköy ilçesinde otomobil ile yakıt tankerinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; karşı yönlerden seyir halinde olan E.E. idaresindeki 07 BLH 768 plakalı Tofaş marka otomobil ile 20 SA 335 plakalı yakıt tankeri, Sarayköy'e bağlı Geralli Mahallesi yakınlarında kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle büyük maddi hasar oluşan otomobil, yoldan çıkarak şarampole düştü. Kazada otomobilden fırlayarak yola savrulan sürücü E.E. yaralandı. Yaralı sürücü, 112 ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla düştüğü şarampolden kurtarıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - DENİZLİ