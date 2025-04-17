Denizli'de Otogaz İstasyonunda Patlama: 8 Yaralı

Denizli'de otogaz servis istasyonuna bakım için gelen otomobilden sızan gaz, sigaranın çakmakla yakıldığı sırada bir anda parladı. Can pazarının yaşandığı olayda 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi 3. Sanayi Sitesi 108/5 Sokakta faaliyet gösteren E.Ç.'ye ait otogaz servis istasyonuna meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, LPG tankı bakımı için istasyonuna gelen 20 AIZ 629 plakalı Tofaş marka aracın tamiratı sırasında gaz kaçağı oluştu. İş yeri sahibi E. Ç.'nin ve çalışanların kaçağı fark etmemeleri üzerine sızan gaz dükkanın içerisine doldu. Sigara yakmak isteyen bir çalışanın çakmağı çakmasıyla parlama meydana geldi, 8 kişi vücudunda oluşan yanıklarla yaralandı. Bir anda şiddetli bir gürültü duyan ve dükkandan alevlerin yükseldiğini fark eden çevredeki esnafların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından parlama ile alev alan otomobil söndürdü. 3'ü ağır 8 yaralı sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ