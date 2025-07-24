Denizli'de Orman Yangınlarına Karşı Ateş Yakma Yasaklandı

Denizli Valiliği hava sıcaklıklarıyla birlikte yangın riskinin de arttığını belirterek bir sonraki duyuruya kadar tüm mesire, ormanlık, tabiat parkları ve günübirlik kullanım alanlarında mangal ve ateş yakmayı yasakladı.

Denizli Valiliği tarafından yapılan duyuruda, "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle böyle kritik dönemlerde hepimize önemli görevler düşmektedir. 01.06.2025-31.10.2025 tarihleri arasında "mesire alanları, tabiat parkları ve günübirlik kullanım alanlarının dışında kalan" ormanlık alanlarda piknik yapmak, konaklamak ve mangal, semaver gibi amaçlarla ateş yakmanın yasaklanmasına, izin verilen mesire alanlarında da belirtilen tarihler arasında saat 20.00'den 08.00'e kadar ateş yakılması yasaklanmıştı. İklim şartlarına bağlı olarak ilimizde sıcaklık değerlerinin mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle, hava şartlarına ve insani faktörlere de bağlı olarak yangın riskinin artabileceğinden dolayı önlem amaçlı valiliğimizce ikinci bir duyuruya kadar ormanlık alanlar, tüm mesire alanları, tabiat parkları ve günübirlik kullanım alanlarında mangal ve ateş yakmak yasaklanmıştır" ifadeleri yer aldı. - DENİZLİ