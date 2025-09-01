Denizli'de Orman Yangınında TOMA'nın Aktif Rolü

Denizli'de Orman Yangınında TOMA'nın Aktif Rolü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangınında, TOMA ile yangın söndürme çalışmalarına destek verildi. Yangının yayılmaması için devletin tüm imkanları seferber edildi.

Denizli'de görevli Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), beşinci gününe giren Buldan'daki orman yangınını söndürme çalışmalarında aktif destek verdi.

Denizli'nin Buldan ilçesi Çatak Mahallesi'nde 5 gün önce ormanlık alanda çıkan ve ardından Aydın'a bağlı Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi'ne doğru ilerleyen yangın, dün rüzgarın yön değiştirmesiyle yeniden Buharkent'te doğru ilerledi. Şiddetli fırtınayla beraber Buldan'a bağlı Bölmekaya Mahallesi ve Bostanyeri Mahallesi'ne dayanan alevler nedeniyle ev, ahır ve ekili araziler yanmaya başladı.

Mahallelerde yaşayan vatandaşlar ve hayvanlar tahliye edilirken, yangının büyük bir felakete neden olmaması için zamana karşı mücadele verildi. Her iki mahallenin mezrasında bulunan 6 evin zarar gördüğü yangına, devletin tüm imkanlarıyla müdahale edildi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü emrinde görevli TOMA, Bölmekaya Mahallesi'nde sıçrayan yangınına müdahale ederek, söndürme çalışmalarına destek sağladı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Özel bakım merkezinde dehşete düşüren görüntüler! Bakıcıların savunması daha skandal

İnsanlıktan utandıran görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hükümet 81 ilde düğmeye bastı! Sığınakların inşası 120 günde bitecek

Millet bahçelerinin altına gizlenecek, 120 günde işlem tamam
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.