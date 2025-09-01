Denizli'de Orman Yangınında TOMA'nın Aktif Rolü

Denizli'de görevli Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), beşinci gününe giren Buldan'daki orman yangınını söndürme çalışmalarında aktif destek verdi.

Denizli'nin Buldan ilçesi Çatak Mahallesi'nde 5 gün önce ormanlık alanda çıkan ve ardından Aydın'a bağlı Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi'ne doğru ilerleyen yangın, dün rüzgarın yön değiştirmesiyle yeniden Buharkent'te doğru ilerledi. Şiddetli fırtınayla beraber Buldan'a bağlı Bölmekaya Mahallesi ve Bostanyeri Mahallesi'ne dayanan alevler nedeniyle ev, ahır ve ekili araziler yanmaya başladı.

Mahallelerde yaşayan vatandaşlar ve hayvanlar tahliye edilirken, yangının büyük bir felakete neden olmaması için zamana karşı mücadele verildi. Her iki mahallenin mezrasında bulunan 6 evin zarar gördüğü yangına, devletin tüm imkanlarıyla müdahale edildi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü emrinde görevli TOMA, Bölmekaya Mahallesi'nde sıçrayan yangınına müdahale ederek, söndürme çalışmalarına destek sağladı. - DENİZLİ