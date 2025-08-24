Denizli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi'nde meydana gelen orman yangınının kontrol altına alınmasının ardından ekiplerin ve helikopterlerin katılımıyla soğutma çalışmaları sürüyor.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi Honaz Dağı'nda dün öğlen saatlerinde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Sarp ve kayalık alanda çıkan yangına, askeri ve yangın helikopterleri ve yangın uçaklarıyla müdahale edildi. Karadan ulaşımın zor olduğu alanda ekipler kayalardan tırmanarak yangınla karadan da mücadele edildi. Gecesinde havadan uçak ve helikopterlerin çalışmaya ara verdiğinde müdahalenin sürme için karadan ulaşımın imkansız olduğu dağ zirvesine helikopter ile bir grup ekip bırakıldı. Rüzgarın etkisiyle dağılan yangının Cankurtaran Mahallesi yerleşkesine ve dağı aşarak Honaz ilçe sınırlarına ulaşmaması için yoğun uğraşlar verildi. Konya, İzmir, Manisa, Uşak, Isparta ve Burdur'dan yangına destek amacıyla ekipler sevk edildi.

Yangının ikinci günün sabahında 9 helikopter, 46 arazöz, 13 su ikmal aracı, 21 ilk müdahale aracı, 5 iş makinesiyle ve 380 personel ile yangınla mücadele edilerek kontrol altına alındı. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alına yangıda havadan ve karadan yapılan müdahaleyle soğutma çalışmaları sürüyor. - DENİZLİ