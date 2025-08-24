Denizli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Denizli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Cankurtaran Mahallesi'nde çıkan orman yangını, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, yerleşim alanlarına yaklaşarak büyük panik yaratmıştı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi'nde bulunan Honaz Dağı'nda dün öğleden sonra çıkan yangına ekipler tarafından gece boyunca karadan müdahale edildi. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın, Cankurtaran Mahallesi yerleşkesine ve dağın arka tarafını da geçerek Honaz ilçe sınırına doğru ilerleyince büyük panik yaşandı. Yangına gece karadan müdahale etmek amacıyla dağın zirvesine helikopter ile ekipler bırakıldı. Sarp ve kayalık alandan müdahalenin zor olduğu yangına destek vermek amacıyla Konya, İzmir, Burdur, Isparta ve Manisa başta olmak üzere çevre illerden de takviye orman ekipleri sevk edildi.

Havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopter müdahalesinin durdurulduğu yangına iş makineleri, arazöz ve yüzlerce personelle karadan müdahale edildi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahalenin yeniden başlamasıyla yangın kontrol altına alındı. Yerleşim alanlarına yaklaşması nedeniyle büyük endişeye neden olan yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - DENİZLİ

