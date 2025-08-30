Denizli'de Orman Yangını Devam Ediyor, Dozer Operatörü Yaralandı

Denizli'de Orman Yangını Devam Ediyor, Dozer Operatörü Yaralandı
Denizli'nin Buldan ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangınına müdahale eden dozer operatörü Burak P. yaralandı. Yangın söndürme çalışmaları akşam saatlerinde de zorlu şartlarda devam ediyor.

Denizli'nin Buldan ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını çalışmaları akşam saatlerinde de devam ediyor. Çalışmalar esnasında Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı dozer operatörü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Denizli'nin Buldan ilçesi Çatak Mahallesi'nde çıkan orman yangını için ekipler akşam zorlu şartlara rağmen söndürme çalışmalarına devam ediyor. Sarp arazi alanında bulunan orman yangınında söndürme çalışmaları için bölgeye sevk edilen Buldan Orman İşletme Müdürü personellerinden Burak P. yaralandı. Dozer operatörü olan Burak P. çalışmalar esnasında dozer ekipmanına ayağı sıkıştı. Sıkışmanın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri en yakın hastaneye sevk etti. Tarak kemiğinde kırık olduğu öğrenilen Burak P. durumu iyi olduğu tespit edildi.

Öğle saatlerinde başlayan orman yangını ise Aydın'ın Buharkent ilçesinde devam ettiği ve çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi. - DENİZLİ

