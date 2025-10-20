Haberler

Denizli'de Okul Müdürü Silahlı Saldırıya Uğradı

Denizli'de Okul Müdürü Silahlı Saldırıya Uğradı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merkezefendi ilçesinde okul kantin işletmecisi tarafından silahlı saldırıya uğrayan okul müdürü Fevzi Özmen'in tedavisi hastanede devam ediyor. Olay sonrası Eğitim-Sen Genel Sekreteri, okul güvenliğinin artırılması gerektiğine dikkat çekti.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, okuldaki kantin işletmecisi tarafından silahlı saldırıya uğrayan okul müdürünün tedavisi hastanede devam ediyor.

Olay, 16 Ekim Perşembe günü saatlerinde Merkezefendi ilçesine bağlı Karahasanlı Mahallesi 2001 Sokakta meydana geldi. Merkezefendi 19 Mayıs İlkokulu Müdürü Fevzi Özmen, sabah okula götürmek üzere üç çocuğuyla birlikte evinden çıktığı sırada arkadan yaklaşan okul kantini işletmecisi tarafından silahla 3 el ateş ederek yaralandı. Ambulansla hastaneye sevk edilen Okul Müdürü Fevzi Özmen geçirdiği ameliyatlar sonrası sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hastanede silahlı saldırıya uğrayan Okul Müdürü Fevzi Özmen'i ziyaret eden Eğitim-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz, "Okullarınızda sözlü saldırı, BİMER, CİMER şikayeti, darp olayları derken artık silahlı saldırılar başladı. Okul güvenliği ile ilgili acil önlemler alınmalıdır. Okullarda ticari iş yapan kişilere karşı okul idarelerinin yaptırım gücü ve yetkileri artırılmalıdır. Denizli'de Okul Müdürü arkadaşımız Feyzi Özmen, okul kantincisinin oğlu tarafından dört el ateş edilerek, evinin önünde yaralandı ve hastanede tedavisi devam ediyor. Okul müdürümüzü hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dedik. Devletimizin ilgili bütün birimlerini acil göreve davet ediyoruz. Bu son olsun demekle son olmuyor, daha üzücü olaylar yaşanmaması için acil kalıcı çözümler üretilmelidir" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası 8 Aralık'a ertelendi

İmamoğlu'nun olaylı diploma davasında yeni gelişme
CHP'li Başarır'ın 'Namus' çıkışına AK Parti'den sert tepki

CHP'li Başarır'ın "Namus" çıkışına AK Parti'den zehir zemberek yanıt
Devlet hastanesinde skandal: Engelli hastaya 'Yobaz' dedi, oğluna kalem fırlattı

Devlet hastanesinde skandal: Doktor hakkında soruşturma başlatıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hollywood yıldızı İstanbul'da! Yüzünü gizleyerek otele girdi

Ünlü oyuncu Sarıyer'de! Yüzünü gizleyerek otele girdi
Neye uğradığını şaşırdı! Arda Güler'i maç sonunda şaşkına çeviren istek

Neye uğradığını şaşırdı! Arda'yı şoke eden istek
Fatih Ürek ile ilgili zayıflama iğnesi iddiasına yalanlama

Günlerdir konuşuluyor! Fatih Ürek'le ilgili korkutan iddiaya yanıt var
Liseyi karıştıran müstehcen fotoğraf! Protesto sırasında arbede yaşandı

Liseyi karıştıran müstehcen fotoğraf! Okul önünde büyük arbede yaşandı
Hollywood yıldızı İstanbul'da! Yüzünü gizleyerek otele girdi

Ünlü oyuncu Sarıyer'de! Yüzünü gizleyerek otele girdi
Rojin Kabaiş'e ağır küfürler eden şüpheli tutuklandı

Rojin Kabaiş'e ettiği ağır küfürlerin bedeli ödetiliyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez

Polisimize "Düşman" denmesine Bakan Yerlikaya'nın tepkisi sert oldu
TBMM'deki torba teklife eklenecek! 1 milyon 491 bin kişinin borcu siliniyor

Hükümet düğmeye bastı! Yüz binlerce vatandaşın borcu siliniyor
Hasan Yalnızoğlu'nu unutmadı! Acun Ilıcalı'dan duygulandıran vefa

Yıllar sonra ortaya çıktı! Acun Ilıcalı'dan herkesi duygulandıran vefa
Halı sahada Edremit saldırganı paniği! Yeni görüntüsü ortaya çıktı

Halı sahada Edremit saldırganı paniği! Yeni görüntüsü ortaya çıktı
3 kişinin peş peşe öldürüldüğü dehşet gecesi bu evde mi başladı? Yeni ayrıntılar

3 kişinin öldürüldüğü dehşet gecesi bu evde mi başladı? Yeni detaylar
Bahçeli talimat verdi! MHP 'Hayırlı Günler Komşum' ziyaretlerine başlıyor

Devlet Bahçeli talimat verdi! MHP yakında kapınızı çalabilir
Fenerbahçe'de oynamış Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı

Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.