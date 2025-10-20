Denizli'de Okul Müdürü Silahlı Saldırıya Uğradı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, okuldaki kantin işletmecisi tarafından silahlı saldırıya uğrayan okul müdürünün tedavisi hastanede devam ediyor.

Olay, 16 Ekim Perşembe günü saatlerinde Merkezefendi ilçesine bağlı Karahasanlı Mahallesi 2001 Sokakta meydana geldi. Merkezefendi 19 Mayıs İlkokulu Müdürü Fevzi Özmen, sabah okula götürmek üzere üç çocuğuyla birlikte evinden çıktığı sırada arkadan yaklaşan okul kantini işletmecisi tarafından silahla 3 el ateş ederek yaralandı. Ambulansla hastaneye sevk edilen Okul Müdürü Fevzi Özmen geçirdiği ameliyatlar sonrası sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hastanede silahlı saldırıya uğrayan Okul Müdürü Fevzi Özmen'i ziyaret eden Eğitim-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz, "Okullarınızda sözlü saldırı, BİMER, CİMER şikayeti, darp olayları derken artık silahlı saldırılar başladı. Okul güvenliği ile ilgili acil önlemler alınmalıdır. Okullarda ticari iş yapan kişilere karşı okul idarelerinin yaptırım gücü ve yetkileri artırılmalıdır. Denizli'de Okul Müdürü arkadaşımız Feyzi Özmen, okul kantincisinin oğlu tarafından dört el ateş edilerek, evinin önünde yaralandı ve hastanede tedavisi devam ediyor. Okul müdürümüzü hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dedik. Devletimizin ilgili bütün birimlerini acil göreve davet ediyoruz. Bu son olsun demekle son olmuyor, daha üzücü olaylar yaşanmaması için acil kalıcı çözümler üretilmelidir" dedi. - DENİZLİ