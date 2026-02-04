Haberler

Denizli'de odunluk yangını korkuttu

Güncelleme:
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, odunluğun büyük bölümünde hasar meydana geldi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesi Yukarı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir odunlukta yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, Acıpayam İtfaiye Şubesi ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde yanındaki eve sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, odunluğun büyük bölümünün hasar gördüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin, itfaiye ekiplerinin yapacağı incelemenin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. - DENİZLİ

