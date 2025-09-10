Haberler

Denizli'de Narkotik Operasyonu: 3 Zehir Taciri Yakalandı

Denizli'de Narkotik Operasyonu: 3 Zehir Taciri Yakalandı
Denizli'nin Çivril ilçesinde yapılan operasyonda 3 zehir taciri yakalanırken, 4,5 kilogram esrar, 13 kök kenevir, tabanca ve tüfek ele geçirildi. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Denizli'de Narkotik timlerinin takip ve operasyonu neticesinde 3 zehir taciri kıskıvrak yakalanırken, yapılan aramalarda 4,5 kilogram esrar, 13 kök kenevir ile tabanca ve tüfekler ele geçirildi. 3 zehir tacirinden 2'si tutuklandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Çivril ilçesinde zehir tacirliği yapan şüpheli şahısları takibe aldı. Kısa süreli fiziki ve teknik takibin ardından 3 şüpheli şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 zehir taciri kıskıvrak yakalanırken, şüpheli şahısların ikametlerinde ise arama yapıldı. Yapılan aramalar neticesinde 4 kilo 568 gram esrar, 13 kök kenevir, 3 av tüfeği ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zehir tacirinden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
