Denizli'de Narkotik Operasyonu: 3 Zehir Taciri Yakalandı

Denizli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Çivril ilçesinde zehir tacirliği yapan şüpheli şahısları takibe aldı. Kısa süreli fiziki ve teknik takibin ardından 3 şüpheli şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 zehir taciri kıskıvrak yakalanırken, şüpheli şahısların ikametlerinde ise arama yapıldı. Yapılan aramalar neticesinde 4 kilo 568 gram esrar, 13 kök kenevir, 3 av tüfeği ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zehir tacirinden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ