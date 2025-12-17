Jandarma 2.7 milyon kullanımlık uyuşturucuyu piyasaya sürülemeden yakaladı

Denizli'de jandarma narkotik timlerinin düzenlediği başarılı operasyonda 2 milyon 297 bin kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi. 115 kilogram bonzaiden elde edilen rekor seviyedeki uyuşturucuyu piyasaya sürülmeden yakalayan jandarmanın gözaltına aldığı iki şüphe tutuklandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin engellenmesine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda çevre illerden Denizli'ye yüklü miktarda uyuşturucu sevki yapılacağı bilgisini alan jandarma narkotik ekipleri, 2 aylık takibin ardından Denizli'ye gelen şüpheli aracı Pamukkale ilçesine bağlı Bağbaşı Mahallesi girişinde durdurdu. Araçta ve şüphelilerin üzerinde narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramalarda, 2 milyon 297 bin 600 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik bonzai, 10 gram kokain ve 7 adet sentetik hap ele geçirildi.

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, gözaltına alınan Ö.O. ve M.K. isimli şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 115 kilogram bonzaiden elde edilen rekor seviyedeki uyuşturucuyu piyasaya sürülemeden yakalayan İl Jandarma NSM ekipleri, son bir hafta içerisinde gerçekleştirdiği iki büyük operasyonda yılbaşı öncesi zehir tacirlerine geçit vermedi. - DENİZLİ