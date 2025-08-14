Denizli'de Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Tavas ilçesinde virajı alamayan motosiklet sürücüsü Mehmet Akif Düdükçü (31), geçirdiği trajik kaza sonucu yaşamını yitirdi. Cenazesi memleketinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Denizli (İHA) – Denizli'nin Tavas ilçesinde, virajı alamayan motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek savrulması sonucu hayatını kaybetti. Bugün genç motosiklet sürücüsü memleketinde düzenlenen cenaze törenin ardından son yolcuğuna uğurlandı.

Kaza, Tavas ilçesi Gümüşdere-Ulukent Mahallesi arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Akif Düdükçü (31) henüz plakası belirlenemeyen motosiklet ile seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Virajı alamayan Mehmet Akif Düdükçü metrelerce savruldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin kontrolleri sonrası Mehmet Akif Düdükçü'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Otopsinin ardından cenazesi ailesine teslim edilen motosiklet sürücüsü Mehmet Akif Düdükçü, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından memleketinde toprağa verildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
