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Denizli'de Motosiklet Kazasında Eşini Kaybeden Adam da Hayatını Kaybetti

Denizli'de Motosiklet Kazasında Eşini Kaybeden Adam da Hayatını Kaybetti
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Denizli'nin Beyağaç ilçesinde süt toplama aracının çarpması sonucu meydana gelen kazada, sepetli motosiklette bulunan 62 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, ağır yaralanan kocası da tedaviye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Beyağaç ilçesinde süt toplama aracının çarptığı sepetli motosiklette bulunan kadının hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan kocası da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Beyağaç ilçesine bağlı Eşenler Mahallesi Dere Sokak'ta öğle saatlerinde meydana gelen kazada; yetiştiricilerden süt toplamak için her gün aynı güzergahı kullanan Koray Y. yönetimindeki kamyonet, Eskere Orman İşletme Müdürlüğü yakınlarına geldiğinde yan yoldan çıkan 65 yaşındaki Şaban Ali Koku'nun kullandığı sepetli motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü Şaban Ali Koku ile motosikletin sepetinde yolcu olarak bulunan 62 yaşındaki eşi Safiye Koku yola savruldu.

Kazada ağır yaralanan Safiye Koku hayatını kaybederken, eşi Şaban Ali Koku ise ağır yaralandı. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından en yakın sağlık kuruluşuna sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden kadının cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, süt toplama aracının sürücüsü Koray Y. ise gözaltına alındı.

Beyağaç Toplum Sağlığı Merkezinde tedavi altına alınan koca Şaban Ali Koku da doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybeden karı kocanın cenazelerinin yapılacak otopsi işlemlerinin ardından Eşenler Mahalle Mezarlığında son yolculuklarına uğurlanacakları öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği ifade edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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