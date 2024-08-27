Üye Girişi
Haberler

Denizli'de meslek lisesinin istinat duvarı çöktü, otomobil kullanılamaz hale geldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Çal ilçesinde yapımı devam eden bir meslek lisesinin istinat duvarı, yağışın ardından park halindeki bir otomobilin üzerine çöktü. Molozların altında kalan araç kullanılamaz hale gelirken, içerisinde kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi.

Denizli'nin Çal ilçesinde yapımına devam eden bir meslek lisesinin istinat duvarı, yağışın ardından park halindeki bir otomobilin üzerine çöktü. Molozların altında kalan araç kullanılamaz hale gelirken, içerisinde kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi.

Olay, Denizli'nin Çal ilçesi Hüseyinler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; dün öğle saatlerinde bir anda bastıran şiddetli sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Yağışla birlikte Hüseyinler Mahallesi'nde inşaatına devam edilen ve yeni eğitim öğretim yılına yetiştirilmesi hedeflenen meslek lisesinin istinat duvarı çöktü. Okulun bulunduğu caddede park halinde bulunan Adem T.'ye ait otomobil, yeni yapılmasına rağmen büyük bir gürültüyle çöken istinat duvarının altında kaldı.

Moloz yığınının içerisinde kalan araç kullanılamaz hale gelirken, çökme anında aracın içinde ve yoldan gecen kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi. Yıkılan duvarın altında kalan aracı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, moloz yığınının altında ezilen aracı kurtardı. Büyük maddi hasar oluşan araç çekiciyle bölgeden uzaklaştırıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

denizli 3-sayfa Çal 3.Sayfa Otomobil Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Transfer dönemi ne zaman bitiyor? Transfer sezonunun bitmesine kaç gün kaldı? (Süper Lig 2024- 2025 transfer dönemi) Tarihte bugün ne oldu? 27 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu? Masterchef 27 Ağustos yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Beşiktaş- Lugano rövanş maçı nerede? Beşiktaş maçı kazanırsa veya kaybederse ne olacak? Ankara su kesintisi sorgulama! 27 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Bugün (27 Ağustos) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? Meteoroloji il il hava durumu tahminleri! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 27 AĞUSTOS | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? Meclis ne zaman açılacak? 29. Yasama Dönemi ne zaman başlıyor? Meclis açılış tarihi ne zaman? Cihat Tamer'in oğlu kimdir, kaç yaşında? Atilla Tamer öldü mü, neden öldü? HAMSTER KOMBAT 27 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef Mavi Takım kaptanı kim oldu? İstanbul'da sağanak yağış! İstanbul'da bugün hava nasıl? 27 Ağustos hava durumu TRT 1 YAYIN AKIŞI 27 AĞUSTOS: Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar ve diziler var? Resmi Gazete bugün (27 Ağustos) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme saat kaçta başlıyor? Diyarbakır'da kaybolan Narin bulundu mu? Son gelişmeler... Çalar Saat yok mu, neden yayınlanmıyor? Çalar Saat Ezgi Gözeger neden yok? GELİNİM MUTFAKTA 27 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? DGS sonuçları bugün açıklanır mı? 27 Ağustos DGS bugün açıklanacak mı? Gülbin Tosun kovuldu mu? Gülbin Tosun NOW TV'de neden yok? Gülbin Tosun kimdir? Gülbin Tosun kaç yaşında, nereli?
title