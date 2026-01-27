Haberler

Vali Köşger servis kazasında yaralananları ziyaret etti

Vali Köşger servis kazasında yaralananları ziyaret etti
Güncelleme:
Denizli'nin Buldan ilçesinde memurları taşıyan servis aracı şiddetli yağış nedeniyle devrildi. Olayda bir kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Vali Yavuz Selim Köşger, yaralıları hastanede ziyaret etti.

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, sabah saatlerinde Buldan ilçesinde memurları taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu yaralanan vatandaşları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Denizli'nin Buldan ilçesi Yenicekent yakınlarında sabah saatlerinde Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi personellerini taşıyan servis şiddetli yağışın etkisiyle kaza yaparak şarampole devrildi. Kazanın ardından 1 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi ise yaralandı. Vali Köşger, yaralıların tedavi gördüğü Denizli Devlet Hastanesine gelerek sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı ve yaralı memurları ziyaret etti. Vali Köşger, ziyaret sırasında yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletip, görevli sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Uyuşturucu ile yakalanan motorcudan görülmemiş bahane

Fenerbahçe'ye Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor

Fenerbahçe'de bomba zirve! Sadettin Saran 'Bundan sonra istemiyorum' dedi

Kredi vaadine kandı, hayatı karardı! Cezaevine bile girdi

Uyuşturucu ile yakalanan motorcudan görülmemiş bahane

Volkan Konak'ın vefatından 2 gün önceki mesajı ortaya çıktı! Dikkat çeken 'mezarlık' detayı

Galatasaraylılar müjde! Aylardır beklenen haber Manchester City maçı öncesi geldi

