Denizli'de Lüks Otomobil Duvarı Yıkarak Bahçeye Girdi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün lüks otomobili bir evin bahçe duvarını yıkarak içeri girdi. Aracın içindeki iki kişi kazadan yara almadan kurtulurken, büyük maddi hasar meydana geldi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde duvarı yıkarak evin bahçesine giren lüks otomobilde büyük maddi hasar oluşurken, araçta bulunan 2 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, bu sabah saat 05.00 sıralarında Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 20 ARY 526 plakalı Volksvagen marka lüks otomobil, yolun kenarındaki duvarı yıkarak evin bahçesine girdi. Büyük bir gürültüyle uyanan mahalle sakinleri, sokağa çıktıklarında bir aracın bahçe duvarını yıkarak içeriye girdiğini gördü.

Araçta bulunan sürücü ve yanındaki yolcu, kazadan yara almadan kurtuldu. Büyük maddi hasar oluşan lüks otomobil, çekici yardımıyla bahçeden çıkarılarak, bölgeden uzaklaştırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
