Denizli'de Kuru Ot Yangını, Meyve Ağaçlarına Zarar Verdi
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kuru otlarla kaplı bir alanda çıkan yangın, çevredeki bahçelerdeki meyve ağaçlarına zarar verirken, evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi hakkında soruşturma başlatıldı.
Denizli'de otlarla kaplı boş arazide çıkan örtü yangını, çevre bahçelerdeki meyve ağaçlarına zarar verirken, evlere sıçramadan söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre; Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Sevindik Mahallesi'nde kuru otlarla kaplı boş arazide, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede geniş bir alana yayılan alevleri gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hızlıca yangına müdahale etti. Boş arazinin çevresinde bulunan bahçelerdeki meyve ağaçları yangından zarar görürken, alevler evlere sıçramadan söndürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ