Denizli'de Krom Madeninde Göçük: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, cuma günü bir krom madeninde meydana gelen göçükten 25 saat sonra sağ olarak çıkartılan işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yakınlarının saatlerce gelecek iyi haberi beklediği madenciden geriye, göçükten kurtarıldıktan sonra sedyede alkışlarla karşılandığı anlar kaldı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Karaismailler Mahallesi'nde faaliyet gösteren Kromtaş Metal Maden A.Ş.'ye ait Karanfil Ocakta 12 Eylül Cuma günü öğle saatlerinde göçük meydana geldi. Maden ocağının girişinden 20 metre ilerideki mesafede henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen göçükte, Beyağaçlı Hüseyin Turan ve madenin bulunduğu köyde ikamet eden Ömer Duran mahsur kaldı. Madeni çıkarmak için açılan tünelin yan tarafından gelen pasaya gömülen 2 işçi saatlerde kurtarılmayı bekledi.

Krom madenindeki göçükte mahsur kalmalarının ardından hem göz hem de sesli temas sağlanan işçilerin kurtarılması için AFAD, UMKE, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra madencilerin katılımıyla arama kurtarma çalışması başlatıldı. Maden ocağında devam eden toprak kaymaları nedeniyle güçlükle yürütülen çalışmaların 24'üncü saatinde işçilerden Ömer Duran sağ olarak göçük altından kurtarıldı.

Göçük sırasında ayağının üzerine devrilen kaya parçasının altında sıkışan Ömer Duran'ın kurtarılmasından 1 saat sonra ise beline kadar maden pasasına gömülen Hüseyin Turan da sağ olarak krom madeninden çıkarıldı. Alkışlarla karşılanan madencinin, saatlerdir müjdeli haberi bekleyen babası ve ailesi gözyaşlarına hakim olmadı. Göçük altından kurtarılan ikinci madenci de ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Cumartesi gününden bu yana üniversite hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altında tutulan Hüseyin Turan, bu sabah saatlerinde doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Madencinin cenazesinin yapılan otopsinin ardından, ikinci vakti Beyağaç ilçesine bağlı Geriçam Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. - DENİZLİ