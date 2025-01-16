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Denizli'de Korkunç Olay: 7 Aylık Bebek Ölü Doğdu ve Gömüldü

Denizli'de Korkunç Olay: 7 Aylık Bebek Ölü Doğdu ve Gömüldü
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde gebe takibini aksatan bir anne ile sevgilisi, 7 aylık bebeğin ölü doğduğunu ve cenini gömdüklerini itiraf ederek gözaltına alındı. Olayla ilgili yapılan soruşturma devam ediyor.

Denizli'de gebe takibini aksatan anne hakkında başlatılan soruşturma korkunç bir gerçeği ortaya çıkardı. Evlilik dışı ilişkiden olan bebeğin 7 aylık iken evde ölü doğduğunu iddia eden ve cenini gömdükleri yerini itiraf eden sevgililer gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Sevindik Mahallesi'nde yaşayan Z.Ü.'nün (36), sevgili olduğu Ö.T. (37), ile yaşadığı ilişki sonucunda hamile kaldı. Aile sağlığı merkezi çalışanları, anne adayı Z.Ü.'nün gebelik kontrollerini aksatması üzerine kadına ulaşmaya çalıştı. Telefonla defalarca aranan kadının kontrollere gelmemesi ve her hangi bir doğum kaydının yapılmaması üzerine bebeğe zarar gelebileceğinden endişe eden Denizli İl Sağlık Müdürlüğü, durumu Denizli Cumhuriyet Başsavcılığında bildirdi. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri anne Z.Ü. ve baba Ö.T.'yi gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde çocuğu gömdüğünü itiraf etti

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan iki şüpheli çapraz sorguya alındı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin uğraşları sonucunda Ö.T., ifadesinde çocuğun 7 aylık iken ölü doğduğunu, kendisin de 65 gün önce bebeği gömdüğünü itiraf etti. Ö.T.'nin sevgilisi Z.Ü.'nün bebeği bir arkadaşının evinde dünyaya getirdiğini, 7 aylık iken ölü doğan bebeği poşet içinde kendisine vererek, "Bebeğin babası sensin, kurtulman gerek" demesi üzerine cenini Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi'nde sık kullanılmayan çevre yolunun kenarında gömdüğünü ifade etti.

Bebeğin cenazesi bulunmadı

Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Ö.T.'nin yer göstermesine göre kazı çalışmalarına başladı. Kazılan bölgelerde herhangi bir bulguya rastlanılmaması üzerine bölgeye iş makinesi çağrıldı. İş makinesiyle yapılan çalışmalarda da herhangi bir emareye ulaşılamadı. Gömülen ceninin hayvanlar tarafından çıkarılarak götürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Olayın şüphelisi Ö.T. ve Z.Ü.'nün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, anne Z.Ü.'nün susma hakkının kullandığı kaydedildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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